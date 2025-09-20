20 settembre: per la prima volta lâ€™Italia celebra la Giornata degli Internati Militari nei lager tedeschi

Un sacrificio a lungo dimenticato, a lungo rimasto in silenzio nella Storia, trova finalmente un riconoscimento ufficiale. Finora, la memoria degli Internati Militari Italiani (IMI) era stata celebrata soprattutto attraverso le medaglie dâ€™onore conferite ai superstiti o ai loro familiari, ma mancava una ricorrenza nazionale che ne ricordasse collettivamente il sacrificio. Con la legge del 13 gennaio 2025, n. 6, approvata nei mesi scorsi, lâ€™Italia ha istituito la Giornata degli Internati Militari Italiani nei campi di concentramento tedeschi, fissata al 20 settembre.

Ed Ã¨ proprio oggi, 20 settembre 2025, che questa giornata viene celebrata ufficialmente per la prima volta in tutto il Paese. Tra il 1943 e il 1945 furono oltre 600.000 i militari italiani catturati dai tedeschi dopo lâ€™armistizio e internati nei lager. La loro scelta di non aderire alla Repubblica di SalÃ² costÃ² prigionia, fame e umiliazioni, ma rappresentÃ² una forma di resistenza silenziosa e tenace che solo col tempo ha trovato il giusto riconoscimento.

La domanda resta sempre la stessa: Ã¨ servito a qualcosa?

I campi di concentramento appartengono al passato, ma il mondo non ha smesso di conoscere eccidi, persecuzioni e orrori. Ricordare oggi significa riaffermare la dignitÃ di chi ha resistito senza piegarsi, e insieme ribadire lâ€™urgenza di costruire un presente diverso.

20 giugno 1945: alcuni IMI, liberati dai lager, tra cui in alto a sinistra il triventino Michele Nicodemo (1923-2015). Foto tratta dallâ€™archivio di famiglia.

A Trivento, il ricordo degli internati militari non Ã¨ mai mancato. Dal 2016, ogni anno, le famiglie degli IMI triventini si riuniscono nella chiesa di Santâ€™Antonio di Padova, in occasione della Giornata della Memoria o in date successive, per una messa che non Ã¨ mai stata solo rito religioso, ma anche testimonianza e condivisione. La prima celebrazione, nel gennaio 2016, fu presieduta da don Antonino Scarano, scomparso nel 2018, guida spirituale che ha lasciato una traccia profonda nella comunitÃ . Questâ€™anno, il cammino della memoria assume un significato nuovo. Dopo la messa celebrata lo scorso 17 febbraio, oggi alle ore 16:00 la comunitÃ si ritrova nuovamente nella chiesa di Santâ€™Antonio di Padova: per la prima volta la celebrazione coincide con la Giornata nazionale degli Internati Militari Italiani. Non piÃ¹ soltanto un ricordo custodito con cura dalle famiglie, ma un appuntamento che entra a pieno titolo nella memoria civile del Paese. Celebrare questa giornata significa dare voce a un sacrificio a lungo dimenticato e trasformarlo in coscienza viva, capace di illuminare le sfide di un presente ancora attraversato da conflitti.