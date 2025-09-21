Alessia di Agnone terza a Miss Kids Cinema: un concorso internazionale vissuto come un gioco

Agnone – Alessia Iaciancio, giovanissima originaria di Agnone, ha partecipato al concorso di bellezza “Star of the Year – Miss e Junior & Kids”, che si è svolto lo scorso fine settimana al Lido di Spina, in provincia di Ferrara.

Dopo una prima selezione fotografica a distanza, Alessia ha sfilato nelle giornate del 19 e 20 settembre nella categoria Miss Kids Cinema. Alla serata conclusiva si è classificata terza su dodici finaliste, un risultato che ha portato soddisfazione e sorrisi.

La mamma, che in passato aveva preso parte a concorsi di bellezza ed era presente quest’anno come giurata in una commissione dedicata a bambini di un’altra fascia d’età, ha sostenuto la scelta insieme al papà. La partecipazione è stata pensata più come un’esperienza ludica che come una competizione, anche se qualcuno la vede come un primo passo verso il mondo della moda o dello spettacolo.

Se da un lato alcune associazioni invitano alla prudenza verso iniziative di questo genere, dall’altro la famiglia ha sottolineato di non aver preso l’evento con eccessiva serietà. Per Alessia è stato soprattutto un momento di svago e divertimento, e questo resta l’aspetto più importante.