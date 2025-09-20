Olympia travolgente: 5-0 allâ€™Alife e terza vittoria di fila in campionato



Brillante vittoria dei ragazzi di mister Farrocco che, nella terza gara del campionato regionale di Eccellenza molisana, hanno superato nettamente lâ€™Alife con un perentorio 5-0.

Il match, disputato su campo sintetico e a porte chiuse sotto un caldo torrido che ha superato i 35 gradi, non ha mai visto il risultato in discussione. Dopo un avvio un poâ€™ lento, i giovani leoni granata dellâ€™Olympia hanno preso in mano la partita. Al 15â€™ il vantaggio Ã¨ arrivato con Darko, bravo a sfruttare una mischia in area e a sorprendere il portiere. Poco dopo il raddoppio con Abitino, autore di una bella azione personale conclusa con un preciso rasoterra allâ€™angolino.

Il primo tempo si Ã¨ chiuso sul 2-0, ma nella ripresa lâ€™Olympia ha dilagato. Dopo appena dieci minuti Brunetti Lucio ha firmato il tris con una splendida conclusione dalla distanza. La quarta rete Ã¨ arrivata grazie a un autogol della difesa avversaria, mentre la cinquina porta ancora la firma di Abitino, tra i migliori in campo.

I granata hanno dominato lâ€™incontro, mostrando compattezza e ottime trame di gioco collettivo, frutto del lavoro di mister Farrocco e della disciplina tattica della squadra. Il risultato avrebbe potuto essere ancora piÃ¹ largo: un palo, diverse occasioni sfumate per un soffio e gli interventi decisivi del portiere avversario hanno impedito un passivo piÃ¹ pesante.

Lâ€™Olympia conferma cosÃ¬ il suo ottimo stato di forma e lancia un chiaro segnale al campionato: la squadra câ€™Ã¨ e continua a crescere.