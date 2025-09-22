Stop ai treni tra Molise, Roma e Napoli: sospesa la circolazione fino al 19 gennaio 2026

Nuovo stop delle linee ferroviarie che collegano il Molise a Napoli e Roma. Da oggi e fino al 19 gennaio 2026, per lavori di manutenzione programmata, la circolazione dei treni Ã¨ sospesa tra le stazioni di Isernia e Venafro.

I treni regionali della tratta Isernia-Roma, fa sapere Trenitalia, sono cancellati tra Isernia e Cassino e sostituiti con bus. I treni regionali della tratta Napoli-Isernia sono cancellati tra Vairano e Isernia e sostituiti con bus.

La stazione di Campobasso Ã¨ chiusa dal 2020 per i lavori di elettrificazione, che nel tempo hanno poi subito pesanti ritardi, e la tratta tra il capoluogo molisano e Termoli - che aveva riaperto nel 2020 dopo una chiusura di molti anni - dal 2022 Ã¨ di nuovo inutilizzabile per una frana sui binari. Il Molise quindi, con la sola eccezione della costa dove passa la linea adriatica, Ã¨ di fatto senza collegamenti ferroviari con le grandi cittÃ .

Fonte ANSA: https://www.ansa.it/molise/notizie/2025/09/22/da-oggi-nuove-chiusure-sulle-linee-ferroviarie-in-molise_503a97dd-56d2-4873-9994-50025be75fa4.html