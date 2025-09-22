L’Istituto “G.N. D’Agnillo” di Agnone rappresenta il Molise all’inaugurazione dell’anno scolastico a Napoli

L’Istituto Omnicomprensivo “G.N. D’Agnillo” di Agnone è stato selezionato per rappresentare il Molise alla cerimonia nazionale di inaugurazione dell’anno scolastico, che si svolge a Napoli dal 18 al 23 settembre 2025, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

A prendere parte all’evento, due studenti della classe V del Liceo Scientifico, Letizia Serafini e Leonardo D’Onofrio, accompagnati dal docente prof. Enrico D’Onofrio. La delegazione ha iniziato i lavori il 18 settembre, seguendo un fitto programma predisposto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito – Unità di Missione per il PNRR, che prevede momenti formativi, attività laboratoriali e uscite didattiche sul territorio partenopeo.

Il calendario ha incluso accoglienza e prime attività nel pomeriggio del 18 settembre, laboratori didattici il 19, 21 e 22, un’uscita didattica il 20, fino al momento più solenne: la cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico prevista per il 22 settembre, alla quale gli studenti hanno avuto l’onore di partecipare in rappresentanza della regione Molise.

Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono state interamente sostenute dalle scuole polo nazionali che collaborano con l’Unità di Missione PNRR, permettendo così la partecipazione delle delegazioni da tutta Italia.

«È per me motivo di orgoglio dirigere una scuola attenzionata a livello nazionale per le pratiche didattiche innovative che riesce a mettere in campo» – ha dichiarato la dirigente scolastica prof.ssa Maria Rosaria Vecchiarelli, sottolineando il valore del riconoscimento ottenuto.

La presenza dell’Istituto “D’Agnillo” ad un evento di così alto profilo rappresenta non solo un’occasione formativa unica per gli studenti, ma anche un segnale del ruolo attivo e innovativo che la scuola molisana è in grado di svolgere nel panorama educativo nazionale.