Trivento, Polisportiva Pegasus: due grandi appuntamenti nazionali per i suoi atleti

La Polisportiva Pegasus, attiva dal 1985 nella promozione sportiva e nella crescita di giovani atleti, si prepara a giorni intensi con la partecipazione a due manifestazioni di rilievo del panorama sportivo italiano. Dal 26 al 28 settembre la societÃ sarÃ protagonista ai Campionati Italiani di Tiro di Campagna a CittÃ della Pieve (PG), grazie alla presenza dellâ€™atleta Manuel Florio, in gara nella categoria Seniores Maschile, una delle piÃ¹ impegnative e competitive del settore. Tre giornate di sfide immerse nella natura, che culmineranno con le finali trasmesse in diretta streaming sul canale ufficiale YouTube della FITArco, YouArco.

Quasi in contemporanea, dal 28 settembre al 1Â° ottobre 2025, Lignano Sabbiadoro (UD) ospiterÃ il Trofeo CONI, il piÃ¹ grande evento sportivo under 14 dâ€™Italia, giunto alla sua 10Âª edizione. Per la prima volta, la Pegasus sarÃ rappresentata nella disciplina della Pesistica Olimpica con lâ€™atleta Jessica Kaur, classe 2014, la piÃ¹ giovane atleta della societÃ triventina. Sua sorella Ramandeep, anchâ€™essa atleta della stessa societÃ , sarÃ presente come accompagnatrice FITArco, senza gareggiare. Un traguardo che testimonia lâ€™impegno della Polisportiva nellâ€™aprirsi a nuove discipline dal 2021, senza mai perdere di vista la crescita serena e inclusiva dei giovani.

Il tecnico Pierluigi Fierro ribadisce: Â«La Polisportiva Pegasus continua a credere nello sviluppo dello sport giovanile in tutte le sue discipline, nonostante le difficoltÃ logistiche, come la mancanza di uno spazio indoor dedicato per il tiro con lâ€™arco. Alcuni pensano che abbiamo abbandonato questa disciplina, ma non Ã¨ cosÃ¬: stiamo semplicemente riorganizzando lâ€™attivitÃ . La Pegasus ha sempre saputo rialzarsi e lo farÃ anche questa voltaÂ».

Grazie al forte radicamento nel territorio e alla costante apertura a nuove discipline, la societÃ triventina conferma la propria missione: offrire ai giovani e alle famiglie un ambiente sereno, dove lo sport diventa passione, crescita personale e senso di comunitÃ .