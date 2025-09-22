Partecipa a Alto Molise

Maltempo in arrivo in Molise: temporali, vento e grandine nelle prossime ore

Varie
CAMPOBASSO/ISERNIA. Come annunciato dalle previsioni meteo, è attesa nelle prossime ore una nuova ondata di maltempo che interesserà, per i prossimi giorni, il territorio molisano.

La Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di allerta gialla, a partire dalle prime ore di domani mattina, 23 settembre, e per le successive 18-24 ore.

 

Sono previste “precipitazioni da isolate a sparse anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni localmente potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica forti raffiche di vento e grandine”.

