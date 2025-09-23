Torino di Sangro, tragedia sul lavoro: in lutto le comunitÃ  di Vasto e Guardiabruna

Un grave incidente sul lavoro ha stroncato la vita di Rosario Di Palma, originario di Guardiabruna e residente a Vasto. La tragedia ha profondamente scosso entrambe le comunitÃ abruzzesi.

Lâ€™incidente Ã¨ avvenuto nella notte allâ€™interno della Prima Eastern, azienda specializzata nello stampaggio a iniezione di materie plastiche. I carabinieri di Ortona hanno avviato unâ€™indagine per chiarire le cause. Il sindaco di Vasto e presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, ha voluto esprimere il suo cordoglio: Â«Ho appreso con profonda tristezza del tragico incidente sul lavoro avvenuto la scorsa notte a Torino di Sangro, che Ã¨ costato la vita a un lavoratore. A nome dellâ€™intera comunitÃ provinciale esprimo il piÃ¹ sentito cordoglio e la mia vicinanza alla famiglia. Ogni vita spezzata sul luogo di lavoro rappresenta una ferita per tutti noi e ci richiama alla necessitÃ di rafforzare la cultura della sicurezza, affinchÃ© tragedie come questa non si ripetano.Â»

Anche sui social arrivano messaggi di cordoglio da amici e conoscenti, che ricordano Rosario come una persona stimata e benvoluta e si stringono alla famiglia nel dolore.