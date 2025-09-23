SanitÃ  abruzzese, Silvana Di Palma entra nel comitato ristretto dei sindaci ASL Chieti: Menna lascia lâ€™incarico

Una nuova rappresentanza per il territorio nel comitato ristretto dei sindaci ASL Chieti: la sindaca di Castiglione Messer Marino, Silvana Di Palma, entra a far parte dellâ€™organismo che funge da punto di ascolto tra i comuni e lâ€™ASL.

A comunicarlo Ã¨ stato Menna, sindaco di Vasto, che ha deciso di lasciare il proprio incarico per garantire Â«la migliore rappresentanza possibile del nostro territorioÂ». In un messaggio rivolto ai cittadini e ai colleghi sindaci, Menna ha spiegato: Â«Con grande fiducia, passo il testimone a Silvana Di Palma, sindaca di Castiglione Messer Marino, che grazie alla sua esperienza nellâ€™AVIS regionale e nella sanitÃ pubblica saprÃ portare avanti con attenzione le esigenze degli ospedali e dei servizi sanitari distrettuali e locali. Continueremo a collaborare insieme per il bene della comunitÃ e per assicurare continuitÃ e impegno sui temi piÃ¹ importanti per i nostri cittadini.Â»

Il comitato ristretto dei sindaci ASL Chieti, pur non avendo potere decisionale diretto sulla sanitÃ , rappresenta un importante organo dâ€™ascolto. Menna ha sottolineato lâ€™importanza di garantire una rappresentanza diffusa dei territori, a partire dai piccoli comuni, per tutelare al meglio gli interessi locali. Â«Ringrazio tutti per la fiducia e il sostegno: questa scelta nasce dallâ€™impegno a tutelare al meglio, anche nel prossimo futuro, gli interessi del nostro territorio,Â» ha concluso.



Con lâ€™ingresso di Di Palma, il territorio acquisisce una voce autorevole in un organo che, pur consultivo, svolge un ruolo fondamentale nellâ€™ascolto e nel monitoraggio delle esigenze sanitarie dei cittadini.