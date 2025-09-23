Sicurezza, il Prefetto Lattarulo riunisce i sindaci del Basso Molise dopo gli attacchi agli sportelli ATM

Comitato Provinciale per lâ€™Ordine e la Sicurezza Pubblica â€“ 22 settembre 2025

Si Ã¨ tenuta ieri, 22 settembre 2025, una riunione del Comitato Provinciale per lâ€™Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal prefetto Michela Lattarulo, cui hanno partecipato, oltre ai vertici delle forze di polizia, i sindaci dei comuni di Termoli, Larino, Campomarino, Casacalenda, Guglionesi, Montecilfone, Montenero di Bisaccia, Petacciato, Portocannone, San Giacomo degli Schiavoni, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano e Ururi.

Presenti al tavolo il coordinatore nazionale ABI â€“ Ossif (Centro di ricerca sulla sicurezza anticrimine) ed il Responsabile Area Centro Tutela Aziendale di Poste Italiane.

Al centro dellâ€™incontro i recenti attacchi agli sportelli ATM del Basso Molise che hanno interessato da ultimo una Banca nel comune di Termoli, creando un rilevante allarme sociale nella popolazione oltre che disagi per lâ€™interruzione del servizio.

A seguito di una approfondita disamina del fenomeno i rappresentanti di ABI e di Poste Italiane hanno assicurato la piÃ¹ ampia collaborazione anche attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli volti ad elevare i livelli di sicurezza passiva, nonchÃ© nella sollecita attivitÃ di ripristino delle strutture danneggiate.

Ampia soddisfazione Ã¨ stata espressa dai sindaci per il costruttivo confronto sulla generale tematica della sicurezza, particolarmente importante in unâ€™area, come quella in questione, esposta alle incursioni della criminalitÃ itinerante.

Lâ€™iniziativa si pone in linea con il confronto giÃ realizzato con tutti i sindaci della provincia nellâ€™ambito del ciclo di Comitati Provinciali per lâ€™Ordine e la Sicurezza Pubblica decentrati sul territorio, volti ad individuare percorsi condivisi nellâ€™interesse delle comunitÃ locali.

Il Prefetto Lattarulo, nel ringraziare le forze dellâ€™ordine per il costante impegno e per i significativi risultati conseguiti, ha sottolineato lâ€™importanza di mantenere sempre aperto il dialogo con i sindaci, al fine di modulare nel modo piÃ¹ efficace e condiviso la risposta alla domanda di sicurezza proveniente dalla cittadinanza.

Campobasso, 23 settembre 2025