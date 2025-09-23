Palestina libera, M5S: "Anche in Molise il centrodestra fa finta di non vedere il genocidio in atto"







L'ennesima, triste pagina di ipocrisia politica. A questo abbiamo assistito oggi in Consiglio regionale, con la maggioranza di centrodestra che ha bocciato la mozione delle opposizioni che chiedeva di condannare senza esitazioni il genocidio in corso a Gaza, scegliendo di sostituirla con un proprio ordine del giorno privo, guarda caso, del termine piÃ¹ importante: genocidio.

Un escamotage politico che ricalca l'ambiguitÃ del governo nazionale su questa drammatica vicenda, concepito solo per salvare la faccia di fronte a centinaia di giovani che sotto la pioggia, con coraggio e dignitÃ , hanno manifestato davanti a Palazzo D'Aimmo.



Ci chiediamo che messaggio arrivi quando le istituzioni mascherano persino il termine piÃ¹ vero e scomodo? Non Ã¨ piÃ¹ solo silenzio: Ã¨ complicitÃ .

Anche in Molise il centrodestra conferma l'incapacitÃ di assumersi la responsabilitÃ politica e morale di dire ciÃ² che Ã¨ evidente a tutti: a Gaza Ã¨ in corso un genocidio, e va condannato senza se e senza ma.

Non ascoltare i giovani Ã¨ il modo piÃ¹ facile di governare ma Ã¨ anche il motivo che allontana i cittadini tutti dalle istituzioni, contribuendo a creare una voragine di rappresentanza democratica nel nostro Paese.

A giugno il Consiglio aveva giÃ votato per il cessate il fuoco. Quelle parole sono rimaste inascoltate, oggi indebolite da un compromesso di fronte al quale abbiamo scelto di abbandonare l'Aula. Noi continuiamo a dirlo con chiarezza: non basta sostituire i termini per cambiare la realtÃ . Migliaia di bambini e civili massacrati non si cancellano con le giravolte d'Aula.

Essere accanto a chi manifesta civilmente per la pace non Ã¨ un esercizio di facciata, Ã¨ un dovere morale. E il Movimento 5 Stelle sarÃ sempre dalla parte giusta della storia.