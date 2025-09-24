Comune di Agnone Convocazione Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale di Agnone tornerà a riunirsi nell’Aula Consiliare del Comune, sita in Palazzo S. Francesco – Via del Beato Antonio Lucci, in data Venerdì 26 settembre 2025 alle ore 18:00, per la trattazione del seguente
Ordine del Giorno
Lettura e approvazione verbali seduta precedente;
Adesione al GAL Molise Rurale – Agenzia di Sviluppo Rurale SCARL – Acquisizione partecipazione societaria e contestuale approvazione Statuto;
C.E.R. “Agnone – l’Atene del Sole” – Regolamento interno – Approvazione;
Approvazione aggiornamento del Programma triennale di beni e servizi 2025/2027 (art.37, commi 1, 2, 3, del d.lgs. n.36/2023);
Ratifica Delibera di Giunta Comunale n. 167 del 21/08/2025: “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2025/2027 adottata in via d’urgenza ai sensi dell’art.42 c.4 e dell’art.175 c.4 D.Lgs. 267/2000”.