Trignina, Abruzzo e Molise al tavolo: oltre 40 sindaci e assessori uniti su sicurezza e sviluppo

Si Ã¨ tenuto nel pomeriggio di oggi, 24 settembre, a Roccavivara presso la sala conferenze del Santuario di Canneto, lâ€™incontro tra gli assessori alle AttivitÃ Produttive di Abruzzo e Molise, Tiziana Magnacca e Andrea Di Lucente, e i sindaci dei due versanti della Vallata del Trigno. Lâ€™iniziativa aveva lâ€™obiettivo di discutere le criticitÃ della Strada Statale 650, la Trignina, e individuare soluzioni per migliorare la sicurezza stradale e sostenere le attivitÃ produttive locali.

Circa 40 sindaci hanno partecipato allâ€™incontro, tra cui i rappresentanti dei comuni di Montenero di Bisaccia, Palmoli, Celenza sul Trigno, Torrebruna, Roccavivara, Montefalcone nel Sannio, Schiavi dâ€™Abruzzo, Salcito e Trivento. Tutti hanno manifestato il proprio sostegno e lâ€™impegno a proseguire la battaglia per raggiungere gli obiettivi condivisi, in particolare garantire maggiore sicurezza lungo la strada e tutelare le attivitÃ economiche del territorio.

Nei giorni scorsi, gli assessori avevano giÃ evidenziato come la Trignina, costruita oltre quarantâ€™anni fa e a corsia unica per senso di marcia, non sia piÃ¹ adeguata a sostenere il crescente traffico veicolare, in particolare quello pesante legato al trasporto merci. Questa situazione, secondo Magnacca e Di Lucente, rappresenta un rischio per la sicurezza stradale e penalizza le attivitÃ economiche dei territori attraversati, oltre a complicare la vita quotidiana dei cittadini che utilizzano i servizi delle aree costiere.

Durante lâ€™incontro odierno, gli assessori hanno sottolineato lâ€™importanza di coinvolgere i sindaci, rappresentanti delle comunitÃ locali, per raccogliere le istanze dei cittadini e avviare un percorso condiviso di interventi sulla viabilitÃ . Magnacca ha inoltre ricordato lâ€™impegno istituzionale e il sostegno del sistema camerale e dei senatori coinvolti, in vista dellâ€™incontro con il ministero previsto il 30 settembre, che rappresenta unâ€™occasione per chiedere attenzione concreta alla sicurezza della Trignina. Lâ€™incontro di oggi segna un passo importante per rafforzare il dialogo tra istituzioni e comunitÃ locali, con lâ€™obiettivo di garantire spostamenti piÃ¹ sicuri e sostenere lo sviluppo economico lungo questa arteria strategica tra Abruzzo e Molise.