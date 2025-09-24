Circolo di Conversazione San Pio di Agnone: cultura, salute, sport e socialitÃ  per tutte le etÃ 

Il Circolo di Conversazione San Pio di Agnone si conferma un punto di aggregazione sociale unico, capace di intrecciare cultura, medicina preventiva e attivitÃ ricreative. Un luogo vivo, aperto e inclusivo, che unisce generazioni e valorizza il territorio.

Tra le iniziative piÃ¹ seguite troviamo spettacoli teatrali, presentazioni di libri, mostre pittoriche e convegni. Grande attenzione anche alla valorizzazione delle tradizioni locali: significativa Ã¨ stata lâ€™accoglienza di un gruppo di stranieri che, indossando gli antichi costumi agnonesi, hanno appreso come si prepara la celebre Zuppa alla SantÃ¨, simbolo della cucina tipica.

Il Circolo mette al centro anche il tema della prevenzione oncologica e della salute, ospitando specialisti come urologo, ginecologo, allergologo e reumatologo. Incontri aperti alla cittadinanza offrono preziose informazioni su prevenzione maschile e femminile, trasformando il Circolo in un presidio di salute accessibile a tutti.

Accanto alla cultura e alla salute, câ€™Ã¨ ampio spazio per lo sport e il gioco. Il Circolo promuove tornei di bocce e altre competizioni ludiche, coinvolgendo adulti e ragazzi in momenti di sana competizione e socialitÃ . Particolare rilievo hanno i progetti con le scuole, e con gli ospiti dealla Casa Famiglia Cooperativa La Conca D'Oro di Villa Canale Agnone, che favoriscono l'inclusione, la partecipazione degli studenti e il dialogo intergenerazionale, rafforzando il legame tra giovani e tradizione.

Il calendario Ã¨ ricco e variegato: corsi di burraco, uncinetto, recitazione e patentino dei funghi sono solo alcune delle proposte che animano la vita associativa, favorendo creativitÃ e socializzazione.

Il Circolo di Conversazione San Pio di Agnone rappresenta oggi una realtÃ dinamica e inclusiva, capace di coniugare cultura, sport, salute e socialitÃ . Un vero e proprio punto di riferimento che arricchisce la comunitÃ , valorizza le tradizioni e guarda al futuro con spirito innovativo.