Trivento, iscrizioni aperte fino al 2 ottobre per il progetto “Anni in Movimento 2025” rivolto agli over 60

Il Comune di Trivento, in collaborazione con il CONI Molise, aderisce al progetto “Anni in Movimento 2025”, pensato per promuovere uno stile di vita attivo tra gli over 60 e prevenire il declino psico-fisico legato all’età.

Il programma propone uno o due incontri settimanali guidati da professionisti qualificati del CONI Molise, con esercizi mirati a migliorare forza e resistenza, favorire equilibrio e mobilità articolare e stimolare il benessere fisico e mentale. Possono aderire al progetto tutti i cittadini residenti a Trivento con più di 60 anni, muniti di certificato medico per attività non agonistica. Le domande di adesione devono essere presentate entro le ore 12:00 del 2 ottobre, compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale del Comune: https://www.comune.trivento.cb.it/trivento/po/attachment_news.php?id=1615

Il modulo, compilato e firmato, può essere consegnato a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune, inviato via PEC all’indirizzo protocollo.trivento@pec.it, oppure via email a segreteria@comunetrivento.it. Per chiarimenti o ulteriori dettagli è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali nei giorni e negli orari di apertura al pubblico: lunedì e mercoledì 8:30-12:30 e 15:00-17:00, venerdì 8:30-12:30, o telefonare al numero 0874 873436 negli stessi orari.