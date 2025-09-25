6,9 milioni per la difesa delle coste molisane: via libera al maxi-intervento

La Regione Molise ha stanziato 6.900.000 euro, a valere sul Programma Regionale Molise FESR FSE+ 2021-2027, per un importante intervento di difesa e valorizzazione del litorale. L’obiettivo è contrastare l’erosione costiera e rafforzare la resilienza ambientale dei territori.

Gli interventi interesseranno i Comuni di Campomarino, Termoli, Petacciato e Montenero di Bisaccia e prevedono:

• il ripascimento delle scogliere esistenti nel Comune di Campomarino, per un importo di 1.200.000 euro;

• opere di protezione e consolidamento nei Comuni di Montenero di Bisaccia e Petacciato, per un totale di 4.500.000 euro;

• il ripascimento delle scogliere esistenti nel Comune di Termoli, con un finanziamento di 1.200.000 euro.

Il Presidente della Regione, Francesco Roberti, ha dichiarato: «Questo intervento rappresenta un passo concreto verso la tutela del nostro litorale, che è una risorsa preziosa non solo dal punto di vista ambientale, ma anche economico e turistico. Investire nella difesa della costa significa proteggere le comunità, le infrastrutture e il futuro del nostro territorio.»

L’assessore al Coordinamento dei Fondi europei, Michele Iorio, ha aggiunto: «L’obiettivo è duplice: arginare l’erosione sempre più evidente in diversi tratti della costa molisana e favorire il ripristino del naturale equilibrio tra ambiente e insediamenti umani, attraverso soluzioni tecniche compatibili con la morfologia del territorio.»

I lavori, che inizieranno nei prossimi mesi, prevedono il ripascimento e la manutenzione delle scogliere esistenti, l’ottimizzazione delle difese costiere e l’adozione di tecnologie innovative per monitorare e gestire in modo sostenibile le trasformazioni del litorale. Con questo intervento, la Regione Molise ribadisce il suo impegno nella pianificazione e nella prevenzione, a tutela dell’ambiente e della sicurezza dei cittadini, insieme a Comuni, enti locali e autorità competenti.