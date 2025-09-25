Delibera in Consiglio contro il declassamento del Caracciolo. Saia: “Lotta a oltranza, pronto allo sciopero della fame”

Il Consiglio comunale di Agnone si prepara a votare una delibera chiara: riconoscere l’ospedale Caracciolo come struttura di area particolarmente disagiata e respingere il declassamento a presidio infermieristico. Una presa di posizione che non è solo locale, ma politica, perché mette in discussione le scelte nazionali di razionalizzazione sanitaria.

“Difenderemo il nostro ospedale con le unghie e con i denti – ha dichiarato il sindaco Daniele Saia –. Questa delibera è il primo passo di una lotta a oltranza. Se necessario, sono pronto anche allo sciopero della fame”.

Il caso Caracciolo fotografa l’Italia delle disuguaglianze: città con ospedali d’eccellenza e montagne lasciate senza servizi. Con la delibera di domani, Agnone lancia un messaggio forte: non accetterà di essere ridotta a periferia sanitaria.