Isernia, il sindaco Castrataro: “Emodinamica non si tocca, mobilitazione senza precedenti”



“Lo dico senza mezzi termini: il Laboratorio di Emodinamica dell’ospedale Veneziale non si tocca!” Lo afferma con decisione il sindaco di Isernia, Giacomo Castrataro, rilanciando la difesa della struttura pubblica che ogni giorno salva vite ed è punto di riferimento della rete di emergenza-urgenza.

Il primo cittadino sottolinea che anche i tecnici romani del Tavolo sul DM 70 hanno riconosciuto l’importanza dell’emodinamica e del Punto Nascita di Isernia, strutture indispensabili per un territorio vasto e segnato da carenze infrastrutturali e disagi cronici.

Castrataro annuncia una mobilitazione senza precedenti, con cittadini, amministratori, associazioni e tutte le componenti della comunità pronte a difendere il diritto alla salute. “Se qualcuno pensa di smantellare la nostra struttura pubblica, troverà davanti un muro invalicabile”, afferma il sindaco.

“La difesa della salute non è negoziabile – conclude –. Non è il momento della rassegnazione: la battaglia per una sanità pubblica efficiente e accessibile appartiene a ciascuno di noi”.