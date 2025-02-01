Un cartellone ricco di eventi per la stagione 2025-2026 dell'Auditorium di Isernia

ISERNIA – Un'offerta culturale variegata e di alto livello attende il pubblico dell'Auditorium di Isernia, che ha svelato il programma della stagione 2025-2026. Il cartellone spazia dalla musica d'autore alla danza, dal rock sinfonico a un omaggio a Ennio Morricone.

Tra gli eventi in programma:

Niccolò Fabi aprirà la stagione il 4 ottobre, seguito il giorno dopo da Festoso con il suo concerto per chitarra e pianoforte.

Un omaggio a Lucio Dalla con l'Orchestra Filarmonica di Benevento è previsto per il 18 ottobre, mentre il 25 dello stesso mese andrà in scena "Frozen - Elsa e il Castello di Ghiaccio".

Novembre si aprirà con i Pink Floyd Immersion (16 novembre) e un tributo a Ennio Morricone (21 novembre). Seguiranno Gianmaro Caroccia (1 novembre), N.E.R.I.I.T.A. (7 novembre) e Il Fu Mattia Pascal (14 novembre).

Il mese di dicembre vedrà il concerto dei Peffe Iodiice (16 dicembre), il Balletto dell'Opera Nazionale della Romania (17 dicembre) e Federico Buffa (18 dicembre). L'Orchestra Filarmonica di Benevento tornerà sul palco per un concerto dedicato ai Beatles il 14 dicembre, mentre gli Neri Per Caso si esibiranno il 20 dicembre.

L'anno si chiuderà con l'appuntamento con Claudio Baglioni il 22 dicembre, e la Schiaocianoci Russian Classical Ballet il 9 gennaio.

Il cartellone è in aggiornamento e altri eventi potrebbero essere annunciati in seguito.