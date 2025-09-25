Trignina: saranno installati quattro rilevatori di velocità

Per aumentare la sicurezza stradale lungo la trafficata Statale 650, meglio conosciuta come Trignina, l’Anas installerà quattro rilevatori di velocità nei suoi tratti più critici. I dispositivi misureranno la velocità media dei veicoli per circa una settimana, permettendo di avere un quadro chiaro delle infrazioni commesse.

I dati raccolti saranno poi trasmessi al prefetto di Chieti, che valuterà insieme ai comuni interessati l’eventuale introduzione di autovelox o altri sistemi di controllo della velocità. L’iniziativa fa parte di un più ampio progetto di monitoraggio della viabilità lungo l’arteria che collega Abruzzo e Molise, rispondendo alle richieste di cittadini e amministrazioni locali per strade più sicure.

L’intervento segue anche il recente abbassamento del limite di velocità a 70 km/h sulla SS 650 ed è parte di una serie di azioni mirate a ridurre incidenti e pericoli lungo la Trignina. Inoltre, il 30 settembre alcuni sindaci parteciperanno a Roma a un incontro al Ministero delle Infrastrutture, dove verranno esaminati i piani di ammodernamento della statale e le possibili iniziative per rendere più sicura e scorrevole la circolazione lungo l’arteria.