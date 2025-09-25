Affari Tuoi, Pasquale e Maria Rosaria tornano a Campobasso con una vincita di 50mila euro

Questa sera Pasquale Pasqualone, tecnico ascensorista di Campobasso, e sua moglie Maria Rosaria, assistente amministrativa in un istituto comprensivo della città, sono stati protagonisti della puntata di Affari Tuoi, il popolare programma di Rai Uno condotto da Stefano De Martino.

Ad accompagnarli, a sorpresa, c’era anche l’amico e comico campobassano Luigi Luciano, conosciuto al pubblico come Herbert Ballerina, che ha preso il posto di Pasquale tra i banchi delle regioni durante la puntata. Pasquale e Maria Rosaria hanno raccontato il loro primo incontro, avvenuto durante una manutenzione a un ascensore nel condominio della donna. Sul tavolo del gioco era presente la Zampogna di Scapoli, uno strumento tipico e tra i simboli del Molise.

La partita è iniziata con una buona serie di pacchi blu, tra battute e momenti di leggerezza che hanno animato lo studio. Durante la puntata, Pasquale ha rifiutato più volte le offerte del “dottore”, dai 30mila ai 19mila euro, scherzando sul suo lavoro di tecnico ascensorista. Nel corso del gioco, la coppia ha parlato della loro esperienza come genitori adottivi dei due figli, condividendo la storia con il pubblico in studio.

Con in gioco solo i pacchi da 10mila e 100mila euro, Pasquale e Maria Rosaria hanno accettato l’ultima offerta di 50mila euro. La sorpresa è arrivata subito dopo: il loro pacco conteneva 100mila euro, un colpo di scena che ha concluso la puntata con leggerezza. La serata ha unito il gioco e i momenti personali dei concorrenti, regalando al pubblico una puntata ricca di curiosità e storie di vita reale.