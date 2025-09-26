Trivento, Polisportiva Pegasus: Manuel Florio 32Âº ai Campionati Italiani di Tiro di Campagna a CittÃ  della Pieve

La ASD Polisportiva Pegasus di Trivento si fa notare ai 56Âº Campionati Italiani di Tiro di Campagna, che vedono la partecipazione di 464 arcieri provenienti da 160 societÃ di tutta Italia. Tra loro anche Manuel Florio, che ha giÃ concluso la sua gara con unâ€™ottima prestazione per la societÃ molisana.





Lâ€™atleta triventino ha conquistato il 32Âº posto su 88 partecipanti nella categoria Seniores Maschile Olimpico, mancando di soli 20 punti lâ€™accesso tra i primi 16. Un risultato che conferma la competitivitÃ della sua prova, nonostante le condizioni meteo avverse.



Il tecnico Pierluigi Fierro commenta: Â«Siamo molto soddisfatti della gara di Manuel. Passo dopo passo stiamo consolidando la nostra presenza a livello nazionale. Ora lâ€™attenzione della societÃ si sposta sul Trofeo CONI 2025 a Lignano Sabbiadoro (UD), dove la nostra piÃ¹ giovane atleta, Jessica Kaur, gareggerÃ nella disciplina della Pesistica Olimpica tra il 28 settembre e il 1Âº ottobreÂ».

Con queste partecipazioni, la Pegasus continua a portare i propri giovani atleti sui palcoscenici nazionali, offrendo loro opportunitÃ di crescita personale e sportiva e valorizzando lâ€™eccellenza triventina.