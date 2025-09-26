Partecipa a Alto Molise

Trivento, Polisportiva Pegasus: Manuel Florio 32Âº ai Campionati Italiani di Tiro di Campagna a CittÃ  della Pieve

AttualitÃ 
La ASD Polisportiva Pegasus di Trivento si fa notare ai 56Âº Campionati Italiani di Tiro di Campagna, che vedono la partecipazione di 464 arcieri provenienti da 160 societÃ  di tutta Italia. Tra loro anche Manuel Florio, che ha giÃ  concluso la sua gara con unâ€™ottima prestazione per la societÃ  molisana.



Lâ€™atleta triventino ha conquistato il 32Âº posto su 88 partecipanti nella categoria Seniores Maschile Olimpico, mancando di soli 20 punti lâ€™accesso tra i primi 16. Un risultato che conferma la competitivitÃ  della sua prova, nonostante le condizioni meteo avverse.

Il tecnico Pierluigi Fierro commenta: Â«Siamo molto soddisfatti della gara di Manuel. Passo dopo passo stiamo consolidando la nostra presenza a livello nazionale. Ora lâ€™attenzione della societÃ  si sposta sul Trofeo CONI 2025 a Lignano Sabbiadoro (UD), dove la nostra piÃ¹ giovane atleta, Jessica Kaur, gareggerÃ  nella disciplina della Pesistica Olimpica tra il 28 settembre e il 1Âº ottobreÂ».
Con queste partecipazioni, la Pegasus continua a portare i propri giovani atleti sui palcoscenici nazionali, offrendo loro opportunitÃ  di crescita personale e sportiva e valorizzando lâ€™eccellenza triventina.

