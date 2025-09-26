Agnone, pazienti senza avviso dopo le dimissioni del cardiologo: ASReM avvia verifiche e porge le scuse

Il disagio vissuto dai pazienti che avevano prenotato la visita cardiologica al P.O. di Agnone e che non sono stati tempestivamente avvisati delle dimissioni del professionista che si occupava del servizio Ã¨ allâ€™attenzione della Direzione Strategica dellâ€™ASReM che, in merito, ha attivato il nucleo ispettivo. Un passo necessario, fondamentale per fare chiarezza ed individuare responsabilitÃ , assicurando che simili episodi non si ripetano in futuro.

Intanto, aldilÃ di qualsiasi incombenza, lâ€™ASReM si scusa per il disagio vissuto dagli utenti, mentre resta prioritario garantire la completa assistenza in alto Molise, cosÃ¬ come stava accadendo con la â€˜cardiologiaâ€™, per cui era stato firmato un contratto libero professionale con lo specialista che ha poi lasciato lâ€™incarico.