Sindaco Paglione: ‘Oggi ad Agnone una prova di resistenza per difendere la salute e i nostri territori’

Il sindaco di Capracotta: “Una bella prova di resistenza quella dimostrata oggi dalle nostre comunità ad Agnone. Tanti sindaci e cittadini hanno manifestato per difendere l’Ospedale Caracciolo, l’Emodinamica, il Punto nascita di Isernia e le sedi di Guardia Medica dei territori più interni del Molise. La salute è un diritto di tutti, non negoziabile, e insieme possiamo vincere questa battaglia di giustizia sociale e civiltà.”

Queste le dichiarazioni del sindaco di Capracotta, Paglione, che continua:

*"In queste ore, insieme alle nostre popolazioni, stiamo combattendo la battaglia forse più difficile degli ultimi venti anni: la difesa dell’Ospedale di Agnone, dell’Emodinamica e del Punto nascita di Isernia, così come delle sedi di Guardia Medica dei territori più interni del Molise. Rivendichiamo il diritto a restare nei nostri paesi con piena e duratura accessibilità a tutti i diritti fondamentali: la salute prima di tutto.

Per questo è necessario un provvedimento legislativo che superi definitivamente l’approccio ragionieristico usato per stabilire chi e dove ci si può curare. Basta con interventi occasionali o decisi all’ultimo momento. Dobbiamo superare una volta per tutte la precarietà esistenziale nella quale ci vorrebbero costringere, per portarci allo sfinimento e all’abbandono forzato dei nostri luoghi.

Contro queste logiche dobbiamo condurre la nostra battaglia di giustizia sociale e civiltà, chiamando a raccolta tutte le comunità e i rappresentanti istituzionali ad ogni livello, con un grande scatto di orgoglio. Io sono convinto che insieme, tutti insieme, possiamo farcela!"*