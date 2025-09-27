L'Oro Olimpico Luigi BusÃ  Sbarca ad Agnone: Evento Elite per l'ASI Karate Camp

AGNONE (IS) â€“ Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di arti marziali. L'ASI Karate Camp - Stage Nazionale, in programma il 27 e 28 Settembre 2025 presso il Palasport di Agnone (IS), si preannuncia come un evento d'Ã©lite grazie alla presenza di uno special guest d'eccezione: Luigi BusÃ .

Il "Gorilla d'Avola", atleta del Gruppo Sportivo Carabinieri, non ha bisogno di presentazioni. Ãˆ infatti l'indiscusso Campione Olimpico in carica per la categoria Kumite -75 kg, avendo conquistato lo storico primo oro del Karate ai Giochi di Tokyo 2020. La sua partecipazione eleva l'ASI Karate Camp a un livello di eccellenza tecnica e ispirazionale.

Lo Stage Nazionale, dedicato ad atleti dai 12 anni in poi, Ã¨ organizzato nell'ambito del 3Â° Memoriale Presidente Giancarlo Manconi e vedrÃ la partecipazione di Maestri e tecnici di calibro nazionale e internazionale.

L'evento, promosso dall'ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane) in collaborazione con il Comune di Agnone, Sport e Salute e l'Istituto Zamparelli, Ã¨ una vetrina fondamentale per la crescita e la promozione del karate italiano, offrendo ai giovani atleti la possibilitÃ unica di allenarsi e imparare da una vera e propria leggenda del tatami.

Per informazioni e iscrizioni, Ã¨ possibile contattare l'ASD CSKI Airola del MÂ° Pasquale Manconi al numero 338 2644142.