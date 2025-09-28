Baglioni, “La vita è adesso – Grand Tour”: il 19 agosto 2026 a Termoli

Il 19 agosto 2026, l’Arena del Mare di Termoli ospiterà Claudio Baglioni con il suo nuovo spettacolo, “La vita è adesso – Grand Tour”, un viaggio tra le emozioni e i brani che hanno segnato la sua carriera e intere generazioni.

Il tour prende il via da un’anteprima nazionale assoluta a Lampedusa, sabato 27 settembre 2025, presso lo Stadio Comunale dell’isola siciliana, un luogo simbolico nella carriera dell’artista. Il progetto celebra il 40° anniversario dell’album “La Vita È Adesso, Il Sogno È Sempre” e, nel 2026, toccherà 40 location all’aperto in tutta Italia, un numero simbolico che richiama i 40 anni del disco più venduto della storia della musica italiana.

Il concerto di Termoli è destinato a diventare memorabile: non sarà solo un evento musicale di grande richiamo, ma anche un’occasione per valorizzare il territorio, con importanti ricadute per il turismo e la cultura locali. Claudio Baglioni, accompagnato da 20 musicisti e coristi – la stessa formazione che ha lavorato alla nuova edizione dell’album – interpreterà per la prima volta il disco nella sua interezza, affiancandolo ai più grandi successi della sua carriera, offrendo al pubblico un’occasione irripetibile per riscoprire le canzoni e le emozioni che hanno fatto la storia della sua musica.



Doppia tappa molisana a distanza di qualche mese: prima delle date estive, Baglioni sarà a Isernia il 22 dicembre 2025, presso l’Auditorium “10 Settembre 1943”, nell’ambito dell’ultimo tour teatrale “PIANO DI VOLO soloTRIS”, iniziato nei mesi scorsi e che riprenderà il 27 ottobre 2025 da Roma dopo la pausa estiva.

I biglietti per le tappe del “La vita è adesso – Grand Tour”, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Come s.r.l., saranno disponibili dalle ore 11.00 di lunedì 29 settembre per 24 ore in esclusiva per gli iscritti al Fan Club, dalle ore 11.00 di martedì 30 settembre per 48 ore in esclusiva per i clienti Telepass, main partner del progetto live, e dalle ore 11.00 del 2 ottobre su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali. Per ulteriori informazioni: www.friendsandpartners.it.