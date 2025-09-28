Trofeo Coni 2025 â€“ lâ€™Olympia Agnonese rappresenterÃ  il Molise!

SarÃ lâ€™Olympia Agnonese a rappresentare il Molise e la FIGC regionale al Trofeo CONI 2025, in programma a Lignano Sabbiadoro dal 28 settembre al 1Â° ottobre.

Il Trofeo CONI Ã¨ una delle piÃ¹ importanti manifestazioni sportive giovanili italiane. Ãˆ organizzato annualmente dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e coinvolge ragazze e ragazzi Under 14 provenienti da tutte le regioni.

Lâ€™obiettivo principale non Ã¨ solo la competizione, ma anche la promozione dello sport di base, lâ€™educazione ai valori olimpici, la crescita personale e lâ€™incontro tra giovani di tutta Italia.

La societÃ sportica agnonese parteciperÃ con una squadra Under 14 mista 3vs3, composta da tre ragazze e tre ragazzi, accompagnati dal mister Michelino Delli Quadri e dal vicepresidente Fernando Sica.

A illustrare il format del torneo sono stati i responsabili del settore giovanile Sica e Verdile, che hanno evidenziato il valore di questa esperienza non solo sul piano sportivo, ma anche su quello umano e formativo.

Un appuntamento che permetterÃ ai giovani atleti di vivere giornate di crescita, confronto e divertimento, incontrando coetanei provenienti da tutta Italia.

Lâ€™Olympia Agnonese Ã¨ stata inserita nel girone con le rappresentative di Umbria e Lazio.

I convocati

Le ragazze:

Diana Vanessa

Di Niro Mariangela

Foscarino Fabiana

I ragazzi:

Orlando Gianmarco

Miscischia Federico

Colato Manuel

Un grande in bocca al lupo ai nostri giovani grifoni: portate in alto con orgoglio i colori granata!