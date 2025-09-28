Strade piÃ¹ sicure in Molise: dal MIT oltre 13,5 milioni di euro per le province di Campobasso e Isernia

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha stanziato 13.530.200 euro per il Molise, destinati al miglioramento delle infrastrutture stradali. Questi fondi rientrano in un piano nazionale piÃ¹ ampio, che prevede lo stanziamento di oltre un miliardo di euro a livello nazionale.

I fondi stanziati dal MIT saranno gestiti direttamente dalle province, le quali potranno avviare progetti di riqualificazione delle proprie reti stradali. Questa iniziativa Ã¨ stata fortemente sostenuta dal Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

La ripartizione specifica dei fondi tra le province molisane Ã¨ la seguente:

Provincia di Campobasso: 8.320.363,18 euro

Provincia di Isernia: 5.209.837,13 euro

Totale stanziato per il Molise: 13.530.200,31 euro

Gli interventi finanziati mirano a migliorare la sicurezza e lâ€™efficienza della rete stradale molisana. Si prevede che i fondi saranno utilizzati per interventi di manutenzione straordinaria, rifacimento del manto stradale e adeguamento delle infrastrutture esistenti. Questo investimento strategico rappresenta un passo importante per affrontare le esigenze di modernizzazione e adeguamento della rete viaria.

Ãˆ fondamentale che le province utilizzino questi fondi in modo efficiente e trasparente, garantendo che i lavori siano eseguiti nel rispetto delle normative e dei tempi previsti. Il miglioramento della viabilitÃ avrÃ un impatto positivo sulla mobilitÃ dei cittadini e sullo sviluppo economico del territorio.

Le autoritÃ locali hanno espresso soddisfazione per lâ€™assegnazione di questi fondi, sottolineando lâ€™importanza di investimenti mirati per il miglioramento delle infrastrutture. Si auspica che questo sia solo il primo passo di un piano piÃ¹ ampio di interventi volti a favorire lo sviluppo e la competitivitÃ del Molise.