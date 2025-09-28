Tragedia a Montenero di Bisaccia: muore donna di 25 anni incinta all’ottavo mese

MONTENERO DI BISACCIA – Una domenica pomeriggio segnata da una tragedia stradale. È accaduto oggi, in contrada San Biase 11, lungo la strada provinciale SP 55, nei pressi di Montenero di Bisaccia. Un’auto con a bordo tre persone si è ribaltata improvvisamente per cause ancora da accertare. Il bilancio è drammatico: una giovane donna, incinta all’ottavo mese, è deceduta poco dopo l’arrivo in ospedale. Inutili i tentativi dei medici di salvarla, così come il bambino che portava in grembo.

L’auto coinvolta, una Volkswagen Golf, avrebbe urtato un muretto in cemento della tubazione idrica, ribaltandosi e provocando anche la rottura della condotta con conseguente fuoriuscita di acqua. L’impatto è stato violento: due dei passeggeri sono rimasti feriti e sono stati trasportati all’ospedale “San Timoteo” di Termoli. Uno di loro ha riportato lesioni non gravi, mentre il terzo occupante, un giovane, è stato medicato per contusioni ed è stato dimesso.

Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto, la donna è rimasta incastrata sotto il veicolo. È stato necessario sollevare l’auto con appositi cuscini di sollevamento per consentire il recupero del corpo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i sanitari del 118 e i carabinieri delle stazioni di Montenero di Bisaccia e Palata, che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti: un malore, una distrazione o un possibile guasto meccanico. La strada provinciale è rimasta chiusa al traffico per diverse ore, per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la rimozione del mezzo incidentato.