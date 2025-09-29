SanitÃ  pubblica 'sotto attacco'. GiovedÃ¬ 2 Ottobre incontro a Isernia

La sanitÃ pubblica molisana Ã¨ sotto un attacco senza precedenti. Ad Isernia il reparto di Emodinamica e il Punto nascita del Veneziale sono a rischio chiusura. Si tratta di due pilastri fondamentali per la sicurezza sanitaria di un'intera provincia che rischiano di essere cancellati, lasciando la popolazione scoperta davanti alle emergenze e costringendo le famiglie a spostamenti inaccettabili e pericolosi.



Il diritto alla salute non puÃ² essere messo in discussione. Non possiamo permettere che logiche di bilancio o scelte miopi smantellino pezzo dopo pezzo la rete ospedaliera pubblica, calpestando la dignitÃ dei cittadini. Difendere il Veneziale significa difendere vite umane, oggi e domani. L'ho detto e l'ho ripeto: questa bozza di Pos presentata dai commissari sui tavoli romani, Ã¨ irricevibile.



Per questo giovedÃ¬ 2 ottobre alle ore 17.30, nella Sala Gialla della Provincia di Isernia, terremo un incontro pubblico con l'intera cittadinanza. Con i colleghi Angelo Primiani, Massimo Romano e l'assessore al Comune di Isernia, Vittorio Monaco, condivideremo analisi e proposte concrete per tutelare i servizi dell'ospedale Veneziale.



Il sindaco di Isernia, Piero Castrataro, aprirÃ i lavori con i saluti istituzionali.



A seguire, si aprirÃ un dibattito pubblico: spazio ai cittadini, ai sindaci del territorio, alle autoritÃ e ai rappresentanti politici che vorranno unirsi in questa battaglia comune. La mobilitazione Ã¨ l'unica strada: il Veneziale non si tocca. Difendere la sanitÃ pubblica significa difendere il futuro del Molise.



Invitiamo tutti a partecipare, perchÃ© il silenzio oggi equivale a complicitÃ .