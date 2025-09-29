Ottobre Rosa, ASReM e LILT di Isernia promuovo insieme la prevenzione femminile



In occasione dellâ€™Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione delle patologie oncologiciche e alla promozione della salute femminile, si rafforza la collaborazione tra l'ASReM e la LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) di Campobasso ed Isernia.

In particolare l'Associazione di Isernia supporterÃ il Consultorio Familiare della cittadina pentra, e delle altre realtÃ afferenti allâ€™ambito, nelle attivitÃ di screening previste sul territorio. Per tutto il mese di ottobre, sarÃ individuata una giornata settimanale dedicata ai controlli ginecologici rivolti alle donne tra i 25 e i 64 anni, come previsto dagli attuali programmi di prevenzione.

La LILT provvederÃ , cosÃ¬, a diffondere informazioni dettagliate sullâ€™iniziativa e a sensibilizzare la popolazione sullâ€™importanza della prevenzione e della diagnosi precoce.

Una sinergia, quella tra ASReM e LILT che promuove, ancora una volta, lâ€™adesione agli screening, facilitando lâ€™accesso ai servizi e contribuendo a raggiungere fasce sempre piÃ¹ ampie della popolazione. Una collaborazione virtuosa, dunque, che mette al centro la salute delle donne e che rappresenta un modello efficace di integrazione tra sistema sanitario pubblico e associazionismo.

A breve il calendario con le date dello screening