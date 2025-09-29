Partecipa a Alto Molise

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Ottobre Rosa, ASReM e LILT di Isernia promuovo insieme la prevenzione femminile

AttualitÃ 
Condividi su:

 


In occasione dellâ€™Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione delle patologie oncologiciche e alla promozione della salute femminile, si rafforza la collaborazione tra l'ASReM e la LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) di Campobasso ed Isernia.
In particolare l'Associazione di Isernia supporterÃ  il Consultorio Familiare della cittadina pentra, e delle altre realtÃ  afferenti allâ€™ambito, nelle attivitÃ  di screening previste sul territorio. Per tutto il mese di ottobre, sarÃ  individuata una giornata settimanale dedicata ai controlli ginecologici rivolti alle donne tra i 25 e i 64 anni, come previsto dagli attuali programmi di prevenzione.

 La LILT provvederÃ , cosÃ¬, a diffondere informazioni dettagliate sullâ€™iniziativa e a sensibilizzare la popolazione sullâ€™importanza della prevenzione e della diagnosi precoce.
Una sinergia, quella tra ASReM e LILT che promuove, ancora una volta, lâ€™adesione agli screening, facilitando lâ€™accesso ai servizi e contribuendo a raggiungere fasce sempre piÃ¹ ampie della popolazione. Una collaborazione virtuosa, dunque, che mette al centro la salute delle donne e che rappresenta un modello efficace di integrazione tra sistema sanitario pubblico e associazionismo.
 A breve  il calendario con le date dello screening

Condividi su:

Seguici su Facebook