Partecipa a Alto Molise

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

SanitÃ , la Conferenza dei Sindaci si riunisce domani a Campobasso: focus sul nuovo Programma Operativo 2025-2028

AttualitÃ 
Condividi su:

 

La Conferenza dei Sindaci ASREM tornerÃ  a riunirsi domani, martedÃ¬ 30 settembre, alle ore 10:30, presso la Sala della Costituzione della Provincia di Campobasso. A convocare lâ€™incontro Ã¨ stato il presidente dellâ€™organismo, nonchÃ© sindaco di Agnone, Daniele Saia.

Al centro dei lavori ci sarÃ  la discussione sul nuovo Programma Operativo Sanitario 2025-2028, documento strategico che delineerÃ  le linee guida e gli interventi per il futuro della sanitÃ  regionale.

Oltre ai primi cittadini, sono stati invitati a partecipare anche i parlamentari molisani, i vertici dellâ€™Asrem, della Regione Molise e della struttura commissariale.

Lâ€™appuntamento si preannuncia quindi come un importante momento di confronto tra istituzioni locali e rappresentanti regionali e nazionali, con lâ€™obiettivo di condividere strategie e proposte per il miglioramento del sistema sanitario in Molise.

Condividi su:

Seguici su Facebook