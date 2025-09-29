SanitÃ , la Conferenza dei Sindaci si riunisce domani a Campobasso: focus sul nuovo Programma Operativo 2025-2028

La Conferenza dei Sindaci ASREM tornerÃ a riunirsi domani, martedÃ¬ 30 settembre, alle ore 10:30, presso la Sala della Costituzione della Provincia di Campobasso. A convocare lâ€™incontro Ã¨ stato il presidente dellâ€™organismo, nonchÃ© sindaco di Agnone, Daniele Saia.

Al centro dei lavori ci sarÃ la discussione sul nuovo Programma Operativo Sanitario 2025-2028, documento strategico che delineerÃ le linee guida e gli interventi per il futuro della sanitÃ regionale.

Oltre ai primi cittadini, sono stati invitati a partecipare anche i parlamentari molisani, i vertici dellâ€™Asrem, della Regione Molise e della struttura commissariale.

Lâ€™appuntamento si preannuncia quindi come un importante momento di confronto tra istituzioni locali e rappresentanti regionali e nazionali, con lâ€™obiettivo di condividere strategie e proposte per il miglioramento del sistema sanitario in Molise.