Morte della 25enne Ilaria Forgione, a Montenero proclamato il lutto cittadino

MONTENERO DI BISACCIA. Il sindaco Simona Contucci e l’Amministrazione Comunale esprimono il più sincero sentimento di cordoglio e la più profonda vicinanza alla famiglia Forgione, per la scomparsa della giovane Ilaria e della piccola vita che portava in grembo, avvenuta nel pomeriggio di ieri in un fatale incidente stradale

“La nostra comunità ha vissuto con incredulità e turbamento la notizia del grave incidente occorso ieri a Ilaria; sono stati momenti difficili, carichi di dolore e umana difficoltà di accettazione per quanto accaduto. -ha continuato la Contucci- una vita che si spegne, nel giorno in cui dovrebbe essere festeggiata, è davvero difficile da accettare. In circostanze come queste, nelle quali ogni parola può apparire superflua, vogliamo ribadire la nostra profonda e sincera vicinanza a tutti i congiunti di Ilaria, unendoci all’abbraccio rispettoso e amorevole di tutta la nostra comunità. In accordo con la famiglia Forgione, abbiamo deciso di proclamare il lutto cittadino nel giorno delle esequie”. Ha concluso la Contucci.