Uccisi la moglie e il figlio, figlia in fin di vita: confessa il 58enne fermato a Campobasso

CAMPOBASSO â€“ Tragedia familiare tra Benevento e Campobasso. Salvatore Ocone, operaio di 58 anni originario di Paupisi (Bn), Ã¨ stato fermato nella notte dai carabinieri in localitÃ Ponte Rotto, a Campobasso, dopo aver confessato lâ€™omicidio della moglie, Elisa Polcino, 49 anni, e del figlio quindicenne. La figlia, di 16 anni, Ã¨ stata trovata in condizioni gravissime ed Ã¨ stata trasferita dâ€™urgenza allâ€™ospedale Cardarelli di Campobasso.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, lâ€™uomo avrebbe colpito ripetutamente la moglie con una pietra, uccidendola sul colpo nella mattinata di martedÃ¬ a Paupisi, piccolo comune sannita di poco piÃ¹ di un migliaio di abitanti. Subito dopo sarebbe fuggito a bordo della sua Opel nera insieme ai due figli minori. Durante la fuga, il ragazzo Ã¨ morto mentre la sorella ha riportato gravissimi traumi cranici.

Il procuratore di Benevento, Gianfranco ScarfÃ³, al termine dellâ€™interrogatorio svolto nella caserma dei carabinieri di Campobasso, ha confermato lâ€™esecuzione del fermo nei confronti di Ocone con le accuse di duplice omicidio aggravato, tentato omicidio e sequestro di persona. Lâ€™uomo ha ammesso le proprie responsabilitÃ davanti agli inquirenti.

Lâ€™intera comunitÃ di Paupisi e del Sannio Ã¨ sotto shock per lâ€™accaduto. Le indagini proseguono per chiarire i contorni e i motivi della vicenda.