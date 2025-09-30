Molise protagonista al Trofeo CONI 2025: i giovani atleti nella top ten

Un risultato storico per la rappresentativa giovanile del Molise nella Pesistica Olimpica, ottenuto a Lignano Sabbiadoro (UD). Jessica Kaur della ASD Polisportiva Pegasus di Trivento, insieme a Daniel Bruno, Marco Poce e Alessandra De Iudicibus della palestra CrossFit 42 15 di Termoli, ha conquistato la decima posizione in una competizione di altissimo livello, dimostrando talento, impegno e determinazione.

Il Trofeo CONI, giunto quest’anno alla sua decima edizione, è una delle più importanti manifestazioni nazionali dedicate allo sport giovanile under 14. L’edizione 2025, in corso a Lignano Sabbiadoro fino a domani, 1° ottobre, vede la partecipazione di 4.600 atleti provenienti da tutte le regioni italiane, impegnati in 44 discipline. La manifestazione conferma il suo ruolo non solo come sfida agonistica, ma anche come occasione di crescita sportiva ed educativa. Per i ragazzi molisani è stata un’esperienza indimenticabile, fatta di gare intense, nuove amicizie e momenti di condivisione che hanno rafforzato lo spirito di squadra. Particolarmente significativa è stata la collaborazione tra la Polisportiva Pegasus di Trivento e la CrossFit 42 15 di Termoli, una sinergia che ha prodotto importanti risultati e rappresenta un modello positivo per il futuro.

I tecnici Pierluigi Fierro e Antonio Bruno commentano: «Siamo orgogliosi dei nostri ragazzi, che hanno portato in alto il nome del Molise con orgoglio e spirito sportivo. È un risultato storico: sono i primi atleti della FIPE (Federazione Italiana Pesistica) a rappresentare la nostra regione nella Pesistica Olimpica al Trofeo CONI. Il nostro progetto, iniziato un anno fa, oggi si corona con un grande successo».

Un traguardo che celebra il valore dello sport come strumento di crescita personale e orgoglio territoriale.