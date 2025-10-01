Nuovo Ospedale di Vasto, via libera: 239 posti letto e 149 milioni di investimento

È arrivato il tanto atteso parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sul progetto del nuovo ospedale di Vasto. Il documento, notificato ieri sera alla Direzione della Asl Lanciano-Vasto-Chieti, rappresenta un passaggio decisivo per l’avvio delle fasi successive della procedura di gara.
L’organo tecnico consultivo dello Stato ha espresso parere favorevole all’unanimità, formulando però anche una serie di raccomandazioni e prescrizioni che dovranno essere integrate nel progetto. Indicazioni che, pur vincolanti, non compromettono l’avanzamento dell’iter.
Un parere che sblocca la procedura
Il Consiglio ha valutato il progetto di fattibilità tecnico-economico rafforzato, presentato dalla Asl dopo la validazione da parte degli organismi accreditati. Come previsto dalla normativa, per opere pubbliche superiori a 50 milioni di euro è obbligatoria una verifica esterna che certifichi la conformità del progetto.
“Questo parere, molto atteso, ci permette di andare avanti spediti verso l’appalto integrato – ha dichiarato il direttore generale della Asl, Mauro Palmieri –. Trasmetteremo subito il documento ai progettisti affinché integrino le prescrizioni richieste. Stimiamo in circa un mese il tempo necessario per la pubblicazione del bando. Successivamente si procederà con la selezione della commissione di gara che valuterà le offerte. Non mi spingo a ipotizzare ulteriori scadenze, ma posso dire con certezza che questa volta il nuovo ospedale di Vasto vedrà davvero la luce”.
Un investimento da 149 milioni
Il nuovo presidio ospedaliero, che sarà intitolato a San Pio, prevede un investimento complessivo di 149 milioni di euro per la realizzazione di una struttura moderna con 239 posti letto.
Parallelamente all’iter progettuale, prosegue anche il confronto con l’amministrazione comunale: la prossima settimana Palmieri incontrerà il sindaco di Vasto per fare il punto sulle opere di urbanizzazione connesse all’area di costruzione.
Con il parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, si apre dunque la fase decisiva per trasformare in realtà un’opera attesa da anni, destinata a ridisegnare l’offerta sanitaria dell’intero territorio.