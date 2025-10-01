“Mele AISM”, Clemente Zarlenga: vent’anni di impegno per la ricerca e la solidarietà

Agnone – Da vent’anni è il volto e il cuore dell’iniziativa “Mele AISM” a Agnone

.Clemente Zarlenga, storico volontario dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, anche oggi è in piazza per sostenere la ricerca e i servizi a favore delle persone colpite dalla malattia. Nemmeno la pioggia battente lo ha fermato, che sotto gli ombrelli ha continuato a distribuire i sacchetti di mele in cambio di una donazione.

“Non è solo una raccolta fondi – spiega Zarlenga – ma un gesto di vicinanza, di condivisione e di attenzione verso chi ogni giorno deve convivere con la sclerosi multipla. Da vent’anni vedo la generosità dei cittadini, che nonostante le difficoltà non hanno mai fatto mancare il loro sostegno”.

L’iniziativa “Mele AISM” è uno degli appuntamenti più importanti dell’associazione: migliaia di volontari in tutta Italia scendono in piazza nello stesso fine settimana per sensibilizzare sulla malattia e raccogliere risorse fondamentali per finanziare la ricerca scientifica e garantire assistenza ai malati.

Anche a Agnone la risposta non è mancata, con tanti cittadini che hanno fatto la loro parte acquistando le mele solidali. “Oggi piove – racconta Zarlenga con un sorriso – ma il calore delle persone ripaga di ogni fatica. È questo che mi dà la forza di andare avanti, anno dopo anno”.

Un impegno instancabile, quello di Clemente Zarlenga, che da vent’anni rappresenta un punto di riferimento per la sezione locale dell’AISM e un esempio di volontariato autentico, fatto di costanza, sacrificio e cuore.