Maltempo, scatta lâ€™allerta gialla: attesi venti di burrasca

Campobasso, 1 ottobre 2025 â€“ La Protezione Civile ha diffuso unâ€™integrazione allâ€™Avviso di Allerta n. 77 del 30 settembre 2025, segnalando condizioni meteo avverse a partire dalle prime ore di giovedÃ¬ 2 ottobre e per le successive 24-30 ore.
Secondo le previsioni, sono attesi venti forti dai quadranti settentrionali, con rinforzi di burrasca, che potranno determinare mareggiate lungo le coste esposte.
Livelli di criticitÃ
Per la giornata di domani, la mappa delle allerte indica:
CriticitÃ idrogeologica, idraulica e disagio bioclimatico: verde (nessuna particolare rilevanza).
Temporali: gialla su tutte le zone di allerta (A, B, C).
Vento: gialla su tutte le zone di allerta (A, B, C).
Moto ondoso: gialla per il litorale molisano.
Raccomandazioni
Le autoritÃ raccomandano la massima prudenza, in particolare lungo le zone costiere e nei tratti esposti a forte vento. Possibili disagi potranno interessare la viabilitÃ , le attivitÃ marittime e le aree portuali.
La Protezione Civile continuerÃ a monitorare lâ€™evoluzione dei fenomeni e invita i cittadini a restare aggiornati attraverso i canali istituzionali.