VenerdÃ¬ 3 ottobre sciopero generale: mobilitazione anche in Molise

La Global Sumud Flotilla Ã¨ stata abbordata e aggredita in mare aperto dallo Stato genocida di Israele, mentre era impegnata in una missione civile e pacifica per rompere lâ€™assedio alla Striscia di Gaza e consegnare aiuti umanitari alla popolazione stremata. Una flotta composta da lavoratori, volontari, rappresentanti di movimenti e societÃ civile, in navigazione con un carico di beni di prima necessitÃ , Ã¨ stata colpita da un atto di guerra contro la pace, contro lâ€™umanitÃ , contro il diritto internazionale. Israele, con questo atto di pirateria, viola apertamente le Convenzioni Internazionali e la Carta delle Nazioni Unite, e mette a rischio la vita di cittadini di diversi paesi, impegnati a garantire un canale umanitario permanente verso Gaza.

Domani, 3 ottobre, sarÃ sciopero generale. - in difesa di ciÃ² che ha rappresentato e rappresenta la Flotilla; - per la reazione umana allâ€™ignavia dei governi; - per alimentare la partecipazione e la volontÃ di non rassegnarsi alla violenza che impunita sta annientando un popolo; - per lâ€™affermazione dei diritti (costituzionali, umani, universaliâ€¦.), di chi subisce ingiustizie, di chi si mobilita contro di esse; - per il bisogno di opporsi con fermezza e determinazione a chi sta calpestando leggi e convenzioni violando il diritto internazionale e per affermare il diritto fondamentale di umanitÃ ; -affinchÃ© lâ€™Italia interrompa ogni collaborazione militare ed economica con lo Stato di Israele, sospendendo gli accordi industriali e fermare lâ€™economia di guerra. DOMANI SARAâ€™ SCIOPERO GENERALE PERCHEâ€™ SIAMO CONTRO GLI OPPRESSORI E AL FIANCO DEGLI OPPRESSI. In Molise ci sarÃ una grande manifestazione a Campobasso che partirÃ da Piazza Pepe alle ore 9 (davanti alla Prefettura) e si muoverÃ verso Piazza Municipio attraversando viale Elena. La CGIL del Molise, lâ€™USB e il grande movimento dal basso 0409 (4 settembre) che si Ã¨ costituito spontaneamente a Campobasso grazie alla mobilitazione di studenti e di gruppi spontanei della societÃ civile invitano lavoratrici, lavoratori, Partiti politici , associazioni laiche e cattoliche, liberi cittadini e libere cittadine ad aderire allo sciopero e a partecipare alla manifestazione.

Al Grido di BLOCCHIAMO TUTTO, PALESTINA LIBERA e LAVORATORI e STUDENTI UNITI NELLA LOTTA, sfileremo pacificamente per le vie della cittÃ e continueremo la mobilitazione in Molise anche nei prossimi giorni. Ãˆ prevista anche la presenze di numerose delegazioni molisane alla manifestazione di Roma del 4 ottobre e alle altre iniziative che si stanno organizzando su tutto il territorio nazionale. Ora piÃ¹ che mai, siamo convinti che Ã¨ necessario continuare a battersi in tutte le sedi contro lâ€™economia della guerra, che ci sta impoverendo (economicamente e socialmente), a cui ci stanno portando i governi a trazione liberista. Continueremo a difendere il principio che la democrazia non Ã¨ un atto di delega, ma il valore alimentato dalla partecipazione. Ãˆ tempo di alzare la testa e scegliere da che parte stare.

Noi stiamo con la Flotilla, con Gaza, con il popolo palestinese, con chi costruisce la pace.

CGIL MOLISE USB MOLISE MOVIMENTO 4 SETTEMBRE