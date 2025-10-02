Borse Lavoro in Molise: approvato l’elenco dei Comuni ammessi come soggetti ospitanti

L’iniziativa, inserita nella Sezione Speciale 1 del PSC dedicata al contrasto agli effetti sociali ed economici post Covid-19, mira a favorire l’inclusione lavorativa delle fasce più deboli e a sostenere le politiche attive per l’occupazione.

L’Avviso pubblico, approvato lo scorso 8 luglio (Determinazione n. 3981/2025), ha raccolto le manifestazioni di interesse dei Comuni molisani che intendono accogliere beneficiari delle borse lavoro, offrendo loro esperienze formative e di inserimento nei contesti istituzionali e amministrativi.

Dopo la proroga concessa fino al 4 agosto 2025, la fase istruttoria ha verificato la ricevibilità e ammissibilità delle domande, giungendo oggi all’approvazione dell’elenco ufficiale dei Comuni selezionati, riportato nell’Allegato A della Determinazione. Guarda elenco comuni https://www.altomolise.net/archivi/documenti/2025/E/elenco_comuni-(1).pdf

Il provvedimento, firmato dal dirigente del Servizio Politiche per l’Occupazione, Vincenzo Rossi, stabilisce inoltre che la pubblicazione sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise costituisce notifica ufficiale per i soggetti interessati.

Un sostegno concreto alle comunità

«L’obiettivo – sottolinea la struttura regionale – è duplice: da un lato, rafforzare le opportunità di lavoro per chi è più esposto al rischio di esclusione sociale; dall’altro, valorizzare il ruolo dei Comuni come luoghi di crescita professionale e di servizio alla collettività».

Con questa misura, il Molise si inserisce nelle strategie nazionali ed europee di rafforzamento dell’occupabilità, legando politiche sociali e sviluppo territoriale.