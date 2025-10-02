Risonanze al Veneziale di Isernia: pazienti ricollocati, ma chi non è stato rintracciato deve chiamare l’ASReM

A fronte del potenziamento e dell'ammodernamento delle apparecchiature di radiodiagnostica del P.O. Veneziale di Isernia, fino al 15 ottobre 2025, le prestazioni di risonanza magnetica sono state riorganizzate, collocando i pazienti prenotati presso altre strutture, così da garantire costantemente un servizio adeguato e vicino ai cittadini. Gli utenti coinvolti sono stati raggiunti dal call center Asrem per la proposta di nuovi appuntamenti.

Alcuni, però, non sono riusciti a rispondere al telefono o non hanno fornito un recapito al quale essere rintracciati.

Per questo motivo, chi non ha avuto modo di confrontarsi con il call center è pregato di contattare il numero 0875-752626. ASReM ringrazia gli utenti per la gentile collaborazione.