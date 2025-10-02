Isernia, analisi del fenomeno migratorio: al Palazzo di Governo il Consiglio Territoriale per lâ€™Immigrazione

Analisi del fenomeno migratorio nella provincia di Isernia

Nella mattinata odierna si Ã¨ riunito, presso il Palazzo di Governo, il Consiglio Territoriale per lâ€™Immigrazione, presieduto dal Prefetto Giuseppe Montella, cui hanno partecipato i rappresentanti del Comune di Isernia, della Provincia, della Regione Molise, delle Forze dellâ€™Ordine, dellâ€™ASREM, degli organismi statali a vario titolo interessati, delle associazioni del Terzo Settore nonchÃ© dei centri di accoglienza straordinaria del territorio.

A seguito dellâ€™intervento introduttivo del Prefetto, che ha evidenziato il ruolo cruciale del Consiglio Territoriale per lâ€™Immigrazione quale sede privilegiata di confronto e dialogo per affrontare le problematiche connesse ai flussi migratori, valorizzando la proficua collaborazione tra tutte le parti coinvolte, Ã¨ stata effettuata una dettagliata analisi dello stato attuale del fenomeno migratorio nella provincia.

Particolare attenzione Ã¨ stata rivolta alle specificitÃ del contesto locale e alle iniziative giÃ avviate o da implementare, finalizzate a promuovere lâ€™integrazione dei cittadini stranieri presenti sul territorio provinciale.

Nello specifico Ã¨ stato dedicato un focus al fenomeno dei migranti provenienti da rotte terrestri e alla necessitÃ di dotarsi uno strumento condiviso volto definire procedure operative standardizzate per lâ€™individuazione e la tempestiva presa in carico di eventuali fragilitÃ sanitarie.

Ulteriori momenti di approfondimento sono stati riservati ai percorsi di inclusione a favore di migranti richiedenti o titolari di protezione internazionale. Tali confronti hanno riguardato sia le strategie e gli interventi volti a facilitare il superamento delle difficoltÃ legate alla conoscenza della lingua italiana -elemento fondamentale per lâ€™autonomia e la partecipazione attiva -, sia le iniziative finalizzate a favorire lâ€™inserimento nel mercato del lavoro, considerato un aspetto cruciale per la piena integrazione socio-economica nel territorio di accoglienza.

In conclusione il Prefetto ha espresso il proprio apprezzamento per il dialogo costruttivo che si Ã¨ instaurato tra tutti i partecipanti, sottolineando come soltanto un approccio sinergico e multilivello possa offrire risposte efficaci alle complesse sfide poste dal fenomeno migratorio.

Isernia, 2 ottobre 2025