Olympia Agnonese, un’esperienza indimenticabile al Torneo Nazionale CONI di Lignano Sabbiadoro

Si è conclusa con entusiasmo e grande soddisfazione la partecipazione dei tre ragazzi e tre ragazze dell’Olympia Agnonese al 10° Torneo Nazionale del CONI, svoltosi dal 28 settembre al 1° ottobre nella splendida cornice di Lignano Sabbiadoro (Friuli Venezia Giulia).

Gli atleti molisani hanno rappresentato la regione come FIGC nel calcio 3vs3, disciplina disputata su un suggestivo campo di sabbia allestito sul lungomare. Un palcoscenico unico, che ha reso ancora più speciale l’esperienza sportiva e umana dei giovani calciatori.

Alla manifestazione hanno preso parte tutte le regioni d’Italia, con oltre quattromila ragazzi e ragazze under 14 impegnati in numerose discipline sportive riconosciute dal CONI. L’Olympia, inserita nel girone con Umbria e Lazio, ha ben figurato al suo debutto, mostrando impegno e passione.

“Un’esperienza indimenticabile – ha dichiarato il responsabile del settore giovanile, Sica, che ha accompagnato il gruppo insieme al mister Michele Delli Quadri, figura storica del calcio giovanile agnonese –. I nostri ragazzi hanno socializzato sin dal primo giorno con coetanei di altre regioni, creando legami nel segno della felicità e dell’amore per lo sport”.

Un momento particolarmente emozionante è stato l’incontro con il gruppo di ragazzi provenienti dall’Australia, anch’essi partecipanti al torneo: al termine della gara si è svolto uno scambio di fair play con tanto di invito per i giovani molisani a recarsi in Oceania la prossima primavera come ospiti.

Sica ha espresso il desiderio che “anche altri ragazzi e ragazze della nostra società possano vivere in futuro queste emozioni uniche, che restano indelebili nel cuore di chi le prova”.

Non sono mancati i ringraziamenti al CONI e alla FIGC regionale SGS, che hanno fortemente voluto la partecipazione dell’Olympia nonostante qualche incertezza iniziale. Parole di elogio anche per l’organizzazione dell’evento: “Accoglienza impeccabile, gentilezza, strutture sportive all’avanguardia in una realtà che sembra un piccolo paradiso per chi ama lo sport. Tutto curato nei minimi dettagli, nulla lasciato al caso. Un modello da imitare!”.

Un’esperienza che, al di là dei risultati sportivi, ha regalato ai giovani atleti agnonesi un bagaglio di emozioni, amicizie e ricordi che resteranno per sempre.