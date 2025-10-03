Ancora sangue sulle strade: due morti sulla Tangenziale Est di Campobasso"

CAMPOBASSO. Una settimana davvero tragica per i tanti fatti luttuosi quella in corso e purtroppo ci sono altre vittime della strada. Nello scontro frontale sulla Tangenziale Est di Campobasso due le persone decedute.

Tragedia sulla Tangenziale Est di Campobasso, dove un violento impatto frontale tra unâ€™auto e un furgone ha causato la morte di due persone. Lâ€™incidente Ã¨ avvenuto nella mattinata di oggi a circa 300 metri dalla galleria in direzione centro cittÃ , nei pressi dellâ€™autosalone Automix. La donna alla guida dellâ€™auto Ã¨ deceduta sul colpo, mentre il conducente del furgone Ã¨ morto durante il trasporto al pronto soccorso dellâ€™ospedale Cardarelli.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, la Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco e i tecnici dellâ€™Anas. La tangenziale Ã¨ rimasta chiusa al traffico per diverse ore per consentire i rilievi e la messa in sicurezza dellâ€™area