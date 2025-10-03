Partecipa a Alto Molise

Sciopero oggi per Flotilla e Gaza,100 cortei in tutta Italia

Attualità
Proclamato per oggi 3 ottobre lo sciopero generale per la Flotilla indetto da Cgil e Usb. Si fermano i trasporti, la scuola e la sanità. Il Garante ha definito illegittimo lo sciopero perché non c’è stato un preavviso, ma la Cgil ha già annunciato ricorso. Nessuna precettazione ma Salvini avverte: “Se ci sarà violenza reagiremo”.

Per i sindacati “l’aggressione armata, avvenuta il 1° ottobre 2025, contro navi civili che trasportavano cittadini italiani, rappresenta un fatto di gravità estrema: un attentato diretto all’incolumità e alla sicurezza dei lavoratori e dei volontari imbarcati”. Da qui la decisione di proclamare la mobilitazione. Oltre 100 manifestazioni in tutta Italia.

