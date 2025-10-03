Fondo a sostegno delle imprese: 13 attività ammesse al contributo, l’elenco

Agnone, approvati i contributi del Fondo a sostegno delle attività economiche

Il Comune di Agnone ha approvato l’elenco dei beneficiari del Fondo di sostegno alle attività artigianali e commerciali nelle aree interne – annualità 2022, per un totale di 49.325 euro da ripartire tra le imprese ammesse.

Dopo la pubblicazione di due avvisi pubblici e la fase istruttoria, sono risultate finanziabili 13 attività locali, che hanno ottenuto un contributo a fondo perduto proporzionale al progetto presentato.

Le attività beneficiarie:

Macelleria Salumeria di Gigliozzi Marcello – € 1.413,58

Paglione Giuseppe – € 3.243,85

La Ramera di Gerbasi Franco – € 8.020,46

Caffetteria Diana di Diana Antonio – € 844,25

Antica Macelleria Sammartino SAS – € 1.718,05

EM Live di Di Pietro Erasmo – € 8.990,39

Pasta all’Uovo “Da Lucia” SNC – € 4.740,94

Osteria Mia di Orlando Gionatan – € 1.304,85

Fitness Planet di Antonio Fagnani – € 909,85

Foscarino & Catalano Srl – € 4.363,94

Caseificio Di Pasquo Srl – € 6.524,23

Jolly Market di Di Pasquo Maria Cristina – € 5.064,98

Ristorante Serafini di Serafini Giovanna – € 2.185,62

Il finanziamento, previsto dal DPCM 24 settembre 2020, ha l’obiettivo di sostenere le imprese artigianali e commerciali delle aree interne, rafforzare il tessuto economico locale e valorizzare il centro storico di Agnone.