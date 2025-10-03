Comitato Italiano Paralimpico (CIP) Molise e INAIL Molise ancora insieme per l'Open Day "Ho Fatto Centro"

Il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) Molise e l'INAIL Molise (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) uniscono ancora le forze per promuovere l'accoglienza e lo sport con l'Open Day "Ho Fatto Centro". L'iniziativa offre un'importante occasione per scoprire e provare nuove discipline sportive in un contesto particolarmente stimolante. L'evento si terrÃ il prossimo 5 ottobre 2025 e sarÃ dedicato in questa edizione all'attivitÃ di Tiro con l'Arco.

L'obiettivo resta quello di avvicinare persone con disabilitÃ , ma non solo, al mondo dello sport come strumento di riabilitazione, inclusione sociale e crescita personale.

Appuntamento all'Impianto Federale FITArco di C.da Selva Piana a Campobasso, al mattino dalle 9:30 alle 12:30 e al pomeriggio dalle ore 15:00 alle 18:00



