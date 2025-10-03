Partecipa a Alto Molise

Concorso Assistenti Sociali ad Agnone: 12 candidati ammessi alla prova orale del 6 ottobre

AttualitÃ 
Pubblicato lâ€™elenco degli ammessi alla prova orale e la modifica di orario

Il Comune di Agnone ha reso noto lâ€™elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti part-time (18 ore settimanali) con profilo di "Assistente Sociale" â€“ Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione â€“ da assegnare allâ€™Ambito Territoriale Sociale di Agnone, indetto ai sensi della L. 178/2020.

Elenco candidati ammessi alla prova orale

PosizionePunteggioProtocollo domanda
129,33QS6B2FD618
229,009ANVAB3S8S
328,33RX2SFF9YM6
428,008UF9HUTBQ6
527,33DZU1G68HXW
626,67PTN1PZGUNT
726,33T5RVS3H61P
825,333ST6BN6GP8
923,00A6UW1Q6FHU
1022,67YK5XWQP6TM
1122,00G3NPHEF2Q5
1221,00XKTBWRYF4E

Avviso di modifica orario prova orale

Con comunicazione ufficiale, il Comune informa che:

La prova orale, prevista per lunedÃ¬ 6 ottobre 2025, si terrÃ  presso la Sala Consiliare di Palazzo San Francesco, in Via Lucci â€“ Agnone.

Lâ€™orario Ã¨ stato modificato: i candidati dovranno presentarsi alle ore 16:00 (e non piÃ¹ alle ore 10:30 come precedentemente indicato).

? Data comunicazione: Agnone, 29 settembre 2025

