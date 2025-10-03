Concorso Assistenti Sociali ad Agnone: 12 candidati ammessi alla prova orale del 6 ottobre

Pubblicato lâ€™elenco degli ammessi alla prova orale e la modifica di orario
Il Comune di Agnone ha reso noto lâ€™elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti part-time (18 ore settimanali) con profilo di "Assistente Sociale" â€“ Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione â€“ da assegnare allâ€™Ambito Territoriale Sociale di Agnone, indetto ai sensi della L. 178/2020.
Elenco candidati ammessi alla prova orale
|Posizione
|Punteggio
|Protocollo domanda
|1
|29,33
|QS6B2FD618
|2
|29,00
|9ANVAB3S8S
|3
|28,33
|RX2SFF9YM6
|4
|28,00
|8UF9HUTBQ6
|5
|27,33
|DZU1G68HXW
|6
|26,67
|PTN1PZGUNT
|7
|26,33
|T5RVS3H61P
|8
|25,33
|3ST6BN6GP8
|9
|23,00
|A6UW1Q6FHU
|10
|22,67
|YK5XWQP6TM
|11
|22,00
|G3NPHEF2Q5
|12
|21,00
|XKTBWRYF4E
Avviso di modifica orario prova orale
Con comunicazione ufficiale, il Comune informa che:
La prova orale, prevista per lunedÃ¬ 6 ottobre 2025, si terrÃ presso la Sala Consiliare di Palazzo San Francesco, in Via Lucci â€“ Agnone.
Lâ€™orario Ã¨ stato modificato: i candidati dovranno presentarsi alle ore 16:00 (e non piÃ¹ alle ore 10:30 come precedentemente indicato).
? Data comunicazione: Agnone, 29 settembre 2025