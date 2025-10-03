Vasto, centinaia di studenti in piazza per Gaza e la Flotilla

Questa mattina piazza Diomede a Vasto Ã¨ stata animata da centinaia di studenti provenienti dai vari istituti della cittÃ . Con bandiere, cartelli e slogan, hanno espresso solidarietÃ a Gaza e alla Flotilla, la missione umanitaria bloccata dalle forze israeliane mentre navigava in acque internazionali.

La manifestazione si inserisce nello sciopero generale nazionale indetto da CGIL e USB, che oggi, 3 ottobre, ha coinvolto trasporti, scuola e sanitÃ per denunciare il blocco della missione e richiamare lâ€™attenzione sulla crisi in Medio Oriente. In tutta Italia si sono registrate mobilitazioni in oltre cento cittÃ . A Milano il corteo ha occupato anche la tangenziale, con tensioni e scontri con la polizia. A Roma la manifestazione si Ã¨ estesa da Piazza Vittorio fino alla stazione Termini, con una forte presenza sindacale e simboli palestinesi. In Veneto, a Mestre e Treviso, migliaia di persone hanno sfilato per le vie cittadine. In molte altre localitÃ â€” tra cui Firenze, Bologna, Torino, Napoli, Genova e Cagliari â€” si sono svolti presidi temporanei, blocchi alle stazioni e iniziative nei pressi dei principali snodi della mobilitÃ .

La protesta della cittadina abruzzese dimostra come anche i centri piÃ¹ piccoli possano contribuire a un messaggio di solidarietÃ internazionale. Gli studenti hanno reso evidente il loro impegno, unendo la dimensione locale a un gesto che risuona a livello nazionale. Nonostante lo sciopero, i servizi essenziali hanno continuato a funzionare.



