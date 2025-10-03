Partecipa a Alto Molise

Rubino Piero vince il concorso per Operatore Esperto Amministrativo-Contabile ad Agnone

Attualità
La Giunta Comunale di Agnone ha ufficializzato il vincitore del concorso pubblico per la copertura di 1 posto a tempo indeterminato e part-time 50% (18 ore settimanali) di “Operatore Esperto Amministrativo-Contabile” presso l’Area Tecnica.

Dalla selezione, che ha visto la partecipazione di 22 candidati, emerge come Rubino Piero il primo classificato, con punteggio 25/30.

Graduatoria sintetica

Vincitore: Rubino Piero – 25/30

Idonei: 295768, 258388, 258041, 314727, 288743, 335650, 335355, 261528, 244137 (punteggi 21-24/30)

Il vincitore assumerà servizio a partire dal 15 ottobre 2025. La graduatoria completa è consultabile sul sito ufficiale dell’Amministrazione Comunale.

? Data comunicazione: Agnone, 26 settembre 2025

